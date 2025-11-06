Задержан подросток из Ростовской области, направлявшийся в Москву по указке СБУ

6 ноября днем сотрудниками правоохранительных органов был задержан несовершеннолетний житель Ростовской области, который по указанию куратора из Службы безопасности Украины (СБУ) направлялся в Москву для совершения преступления. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по донскому региону генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.
По словам Речицкого, сотрудники украинских спецслужб вводят подростков в заблуждение, манипулируя ими. В данном случае молодому человеку сообщили ложную информацию о том, что его родители якобы финансируют СБУ, и для «искупления вины» он должен был выехать за пределы региона и совершить преступление.
— Сегодня днем был задержан мальчишка несовершеннолетний, которого вел так называемый куратор. Ему говорили: «Твои родители финансировали СБУ, тебе нужно выехать за пределы Ростовской области в Москву и совершить противоправное деяние». Мы его задержали на перегоне, — рассказал генерал-лейтенант.
Подростка сняли с поезда в одном из районов Центральной России. С ним провели профилактическую беседу, и трагических последствий удалось избежать.
Александр Речицкий подчеркнул, что использование преступниками несовершеннолетних является одной из самых социально опасных тенденций последнего времени. К сожалению, не все подобные истории заканчиваются благополучно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.