Задержан подросток из Ростовской области, направлявшийся в Москву по указке СБУ

По словам Речицкого, сотрудники украинских спецслужб вводят подростков в заблуждение, манипулируя ими. В данном случае молодому человеку сообщили ложную информацию о том, что его родители якобы финансируют СБУ, и для «искупления вины» он должен был выехать за пределы региона и совершить преступление.