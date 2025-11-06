Беллегпром хочет видеть в сетевых магазинах полку для белорусских товаров

Беллегпром не доволен представленностью белорусских товаров легкой промышленности на полках магазинов крупных торговых сетей, сообщает БелТА. По постановлению МАРТ 2020 года такие товары должны быть во всех торговых объектах, за исключением брендовых и фирменных магазинов. На практике все не так радужно: либо отдается предпочтение импортным товарам, либо страдает выкладка.
По словам недавно назначенного председателя концерна «Беллегпром» Надежды Лазаревич, на полках «Евроопта», «Санты», «Соседей» продукция Барановичского ПХО, Оршанского льнокомбината, «Моготекса», «Ленты» занимает только 0,2% общего объема поставок, что крайне мало.
Надежда Лазаревич отметила, что торговым сетям и предприятиям нужно теснее работать, чтобы определить ассортимент, ценовую политику. И сделать это немедленно.
По мнению главы «Беллегпрома», в торговых сетях должны быть представлены отечественные товары для дома — посуда Добрушского фарфорового завода (сейчас ее нет вообще), а также полотенца, пледы и другие товары.
«Беллегпром» намерен инициировать, чтобы в магазинах площадью более 500 квадратных метров появилась отдельная полка с товарами легкой промышленности белорусского производства.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace.
