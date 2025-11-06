Беллегпром хочет видеть в сетевых магазинах полку для белорусских товаров

Беллегпром не доволен представленностью белорусских товаров легкой промышленности на полках магазинов крупных торговых сетей, сообщает БелТА. По постановлению МАРТ 2020 года такие товары должны быть во всех торговых объектах, за исключением брендовых и фирменных магазинов. На практике все не так радужно: либо отдается предпочтение импортным товарам, либо страдает выкладка.