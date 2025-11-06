Ричмонд
Почетными донорами стали 128 жителей Ростовской области

Доноры в Ростовской области были удостоены почетного звания.

Источник: Комсомольская правда

128 человек были удостоены звания «Почетный донор Ростовской области». Об этом распорядился губернатор Юрий Слюсарь. Глава региона сообщил о решении в своем телеграм-канале.

— Каждый из этих людей безвозмездно сдал кровь не менее 30 раз, а некоторые — до 60 раз. В суете дней мы редко задумываемся о таком масштабе личного подвижничества, — отметил Юрий Слюсарь.

При этом главной наградой для доноров остается понимание того, что они спасают жизни людей.

— От всего сердца благодарю наших новых Почетных доноров. Вы — настоящий, живой фонд безопасности и добра Ростовской области, — добавил Юрий Слюсарь.

