Путин одобрил идею запретить продажу вейпов в России

«Вот, Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер РФ — ред.) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — сказал Путин в четверг в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре.
С соответствующей просьбой к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что положительный опыт запрета вейпов есть в соседних государствах СНГ и других странах мира.
На ее просьбу «дать распоряжение ввести полный запрет вейпов на территории РФ» Путин одобрительно кивнул. При этом он подчеркнул, что «важно не только такое решение, но и проведение соответствующей работы» среди молодежи.