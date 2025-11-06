Политике не место в спорте, заявил Путин

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Владимир Путин прибыл на форум «Россия — спортивная держава» в Самаре, где выступил против политизирования спорта.
«Спорт, культурное и гуманитарное сотрудничество не должны становиться заложниками тех или иных конфликтов и геополитических противоречий», — сказал он.
Россия в соревнованиях руководствуется только спортивными принципами и выступает за взаимодействие стран и народов на основе равноправия и соблюдения интересов друг друга, подчеркнул российский лидер. При этом справиться со многими вызовами современного мира можно только вместе, а спорт призван объединять людей и наводить мосты между народами:
«В этом заключена и высокая миссия, один из основных смыслов деятельности международных спортивных организаций».
Доступ атлетов к международным турнирам должен быть равным, обоснован их спортивными заслугами, а политике в спорте не место, убежден президент. Он поблагодарил тех партнеров России, которые приняли решение о восстановлении прав национального Паралимпийского комитета.
Россия учитывает важность спорта в своих национальных целях развития, отметил глава государства.
Спорт и физкультура — всегда путь к успеху.
Основное внимание при этом уделяется развитию инфраструктуры, доступной для представителей всех возрастов и групп здоровья: строятся стадионы и спорткомплексы для ежедневных занятий в школах, вузах, парках, дворах. Путин заверил, что власти продолжат уделять особое внимание вовлечению в спорт детей и подростков.
«Ценности и ориентиры, заложенные в человека в юном возрасте, зачастую определяют всю его взрослую жизнь», — пояснил президент.
Долю детей в России, систематически занимающихся спортом, он оценил в более чем 93 процента.
Путин прилетел в Самару в четверг. Он посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», где осмотрел баскетбольную площадку и каток, а также пообщался с юными фигуристами.
Затем Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых спортивных объектов в различных регионах, среди них:
тренировочный центр подготовки сборных команд России «Крымский», расположенный в Алуште;волейбольный центр в Улан-Удэ;дворец единоборств в Ижевске;Академия настольного тенниса в Оренбурге;Центр развития футбола в Казани;спортивно-концертный комплекс «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре.
Позднее президент провел заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава» проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.