В Самаре состоялся региональный чемпионат по оказанию первой помощи

Участники показали навыки проведения сердечно-легочной реанимации.

Региональный чемпионат по оказанию первой помощи среди учащихся общеобразовательных организаций состоялся 28 октября в Самаре в ходе реализации проекта Движения первых при поддержке Российского Красного Креста и национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве образования региона.

Мероприятие объединило 14 команд из муниципальных образований Самарской области. Участников ждали испытания по проведению сердечно-легочной реанимации и решение ситуационных задач. По итогам состязаний победу одержала команда «Перспектива» из школы № 6 городского округа Отрадный. Они примут участие во Всероссийском чемпионате в Саранске.

Для ребят также организовали «классную встречу» с инспектором специального управления федеральной противопожарной службы № 39 МЧС России, лейтенантом внутренней службы Михаилом Заборовским. Он провел беседу об аспектах безопасности и профилактики чрезвычайных ситуаций.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.