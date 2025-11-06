Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения

Путин поручил правительству обеспечить синхронизацию спорта и здравоохранения.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить задачу по синхронизации деятельности систем спорта, здравоохранения и просвещения.

«Предлагается синхронизировать деятельность системы здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Прошу правительство обеспечить решение этой задачи, в том числе с привлечением наших ведущих научных организаций, национального центра спортивной медицины. Разработать соответствующие ориентиры и показатели, методики и критерии оценки для всех, кто отвечает за образование и физическое воспитание детей, за охрану их здоровья», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.