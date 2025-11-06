Путин поручил обеспечить синхронизацию систем спорта и здравоохранения

«Предлагается синхронизировать деятельность системы здравоохранения, спорта и просвещения, а также органов власти на местах. Прошу правительство обеспечить решение этой задачи, в том числе с привлечением наших ведущих научных организаций, национального центра спортивной медицины. Разработать соответствующие ориентиры и показатели, методики и критерии оценки для всех, кто отвечает за образование и физическое воспитание детей, за охрану их здоровья», — сказал Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.