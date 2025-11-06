Жителей Челябинска приглашают на лекцию о парфюмерии времен СССР

Бесплатная лекция-дегустация «Мажорная роскошь. Советская парфюмерия 1950-х годов» состоится 7 ноября в Челябинске, сообщили в городской администрации. Проведение подобных мероприятий соответствует целям программы «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья».
Лектором выступит главный хранитель фондов Центра историко-культурного наследия Челябинска и коллекционер дореволюционной и советской парфюмерии Галия Малоушкина. Мероприятие начнется в 17:00 в выставочном зале Центра по адресу: ул. Коммуны, 69 (вход со стороны Аллеи Славы). На лекции слушатели узнают о духах и одеколонах фабрик «Новая заря», «Северное сияние», «Дзинтарс», «Красная гвоздика» и «Алые паруса».
Для участия необходима предварительная запись. Ее можно получить через сообщения группы учреждения. Также с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00 можно обратиться по телефону: +7 (351) 220−06−53.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.