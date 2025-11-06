Почему каждая новая жена великого молдавского режиссера Лотяну была в два раза моложе предыдущей

— Это режиссер мирового класса! — восхищался Александр Борисович. — Лучшие свои фильмы он снял в эпоху Советского Союза, когда кинематографу, так сказать, оказывалось особое внимание. На «Мосфильме» тогда работали выдающиеся режиссеры- Бондарчук, Тарковский, Гайдай… И человек, который приехал из далекой от Москвы Молдавии, занял достойное место в этой плеяде. И делал картины, которыми «Мосфильм» гордится до сих пор. И звание народного артиста РСФСР он получил, работая на «Мосфильме»! Это был режиссер огромного дарования и человек, который прожил фантастическую жизнь! Это — главное! Говорят, что режиссура — это не профессия, а образ жизни. Это к Эмилю относится на тысячу процентов! Потому что он снимал фильмы, он любил женщин, он любил жизнь во всех ее проявлениях. Когда я уезжал в Румынию на выбор натуры, он заставил меня записать в записной книжке лучшие города Румынии, лучшие замки, казино, кухню, которую он хорошо знал, вина, которые нужно пить и вина, которые пить, не стоит… Это человек, который разбирался во всем! Это дорогого стоит… И из жизни он ушел на взлете. От «скорой помощи» отказывался, которую ему неоднократно вызывали, несмотря ни на что, ходил к своим студентам, продолжал работать над фильмом, за несколько дней до смерти он уехал в Болгарию на выбор натуры… Человек, который жил, сгорая… Как звезда! И его можно назвать звездой самом широком смысле этого слова…