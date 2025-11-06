Почему каждая новая жена великого молдавского режиссера Лотяну была в два раза моложе предыдущей

6 ноября день рождения великого Эмиля Лотяну. А в 2013-м корреспондент «КП» в Молдове принял участие в ток-шоу на телеканале «Россия 1». Гости программы — Светлана Тома, Галина Беляева, Александр Стефанович, Владимир Березин — говорили о личной жизни великого Мастера Эмиля Лотяну.
«Самое яркое впечатление в жизни — давить виноград ногами, как молдаванки!».
— Ой, я так волнуюсь, так переживаю! — причитала немолодая женщина, оказавшаяся Анной Итенберг, долгое время проработавшей в популярном журнале «Советский экран» и дружившей с Эмилем Лотяну. — Что-то перепутаю, не то скажу…
Мы сидим в небольшой комнатке на «Мосфильме», где размещается студия популярного ток-шоу «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым. У нас тихо, пьем чай-кофе, закусываем сладостями. А в коридорах — настоящая вакханалия. Дело в том, что в этот день снимается сразу четыре эфира. Наша программа — вторая, поэтому пока сидим и ждем.
— Помню, Эмиль пригласил меня в Дубоссары, — Анна Семеновна достает потрепанный экземпляр книги. Это сценарий фильма «Лэутары», подписанный рукой Мастера. — Меня из редакции отпустили с тем условием, чтобы привезла материал. Мы так хорошо отдохнули на берегу Днестра! Эмиль — настоящий вулкан страстей, кипучий, взрывной! Я даже давила виноград ногами, как это делают молдаванки! Эмоции — на всю жизнь, самое яркое впечатление! А материал я привезла! Эмиль меня со всеми молдавскими кинорежиссерами познакомил, два разворота вышло…
Появился известный телеведущий Владимир Березин, другие гости. Нас пригласили в гримерку прихорашиваться.
— Я не знал Эмиля Лотяну лично, но мне его завещал великий родственник Махмуд Эсамбаев, — Владимир Александрович находился в приподнятом настроении. — Он с ним знался, дружил, восторгался им, фильмы его очень любил, часто мне о нем рассказывал. Я дружу с Догой, мы с Женей в одно время на фестивале в одной комнате жили…
— А вы знаете, что его именем назвали улицу в Кишиневе?
— Знаете, он достоин! Лучше позже, чем никогда. Конечно, лучше раньше! Что касается Эмиля, мне интересно сравнивать образ режиссера с фильмами, которые он создает. Это ведь реализация его представлений о происходящем. Все его фильмы — это ведь он частично! Смотрите, как мужчина, мужик может так тонко чувствовать великое святое чувство — любовь! Все его фильмы сотканы из этого чувства, которое он расшифровывал в своих фильмах, распахивал перед нами. Он сам всегда влюблен был. В Светочку, в Галочку… Эмиль Лотяну — представитель того народа, того края, которые для меня — загадка. Мои первые близкие отношения — в детстве я дружил с молдаванином. Валера Донцов, я его помню… Он пел частушки… — пытается напевать. — От этой молдавской семьи всегда такие тепло и свет, удивительная простота исходили! Мне интересна молдавская культура, которой мне в моей жизни, постсоветской, не хватает! Никто не занял места молдаван. Конечно, у меня горничная была молдаванкой, но это немного другое… Молдаване — добросердечные, не замороченные, меня приглашают в гости, всегда можно поехать, поесть мамалыги с брынзой, выпить домашнего вина и понять, что жизнь все-таки прекрасна!
Последняя любовь Лотяну оказалась моложе его на 50 лет!
Наконец-то нас позвали в студию. Полный зал народа, в основном женщины бальзаковского возраста, встречал каждого из нас аплодисментами. В студии жарко, дамы в зале все сплошь обмахивались веерами и подручными средствами. Нас рассадили, положили рядом с каждым по микрофону, стали ждать. Ожидание затягивалось, уже вышел Борис Корчевников, пока ждал, успел помериться мускулами с Владимиром Березиным…
Ну вот начало! Несколько проникновенных слов о Мастере, и в студию пригласили Светлану Тома. Светлана Андреевна начала вспоминать, как познакомилась с Лотяну:
— Мне семнадцать лет, стою на остановке, еду поступать на юрфак. Ко мне подошел Эмиль, пригласил сниматься в кино. Родные отговаривали, но он обаял моих родителей. Так я снялась в фильме «Красные поляны». Потом был «Табор уходит в небо»… Конечно, на съемочной площадке он был диктатором, но наедине со мной это был только любимый человек…
Пригласили в студию Галину Беляеву, которая снялась у Лотяну в картине «Мой ласковый и нежный зверь» и в «Анна Павлова».
— Он умел ухаживать! — вспоминает Галина Викторовна. — Врывался с огромными букетами самых разных и невообразимых цветов, присылал такие красивые телеграммы!
— А что в них было написано? — поинтересовался Борис Корчевников.
— Это слишком личное, извините… Но, в конце концов, не сложилось у нас, мы развелись… Может, потому что была я не до конца мудрой, все-таки у нас разница в возрасте почти 25 лет…
Эмиль Лотяну с Галиной Беляевой.
Настала пора и мне взять в руки микрофон:
— Смотрите, разница в возрасте у Лотяну со Светланой Тома — 12 лет, с Галиной Беляевой — почти 25, с Петрой Фильчаковой из Братиславы — 50… Эмилю Владимировичу необходимо было влюбляться в своих главных героинь, которые потом становились и главными героинями его жизни. Он подпитывал свою творческую энергию любовью, настоящей любовью…
Вышла и Петра Фильчакова, которую Эмиль Лотяну должен был снимать в своем последнем фильме «Яръ». Съемки начались в марте 2003-го, а в апреле Мастера не стало…
— Он тоже подошел ко мне на улице, предложил сниматься. — грустно улыбается Петра. — Спросил, слышала ли я о нем, о его фильмах. Позже я посмотрела «Табор…», удивительный фильм.
— Он поздно узнал о своей болезни, но думал, что успеет снять картину, — говорит Галина Беляева. — Остался его сын Эмиль, очень похожий на отца…
Петра Фильчакова и Маэстро.
Съемки длились около двух часов. Светлана Тома и Галина Беляева быстро покинули студию, зато успел пообщаться с Александром Стефановичем, известным сценаристом, кинорежиссером и писателем, а главное, бывшим мужем Аллы Пугачевой.
— Мы с вами несколько лет назад общались по телефону, правда, не помню, по какому поводу, — начал я.
Александр Борисович напряг память и вспомнил:
— По поводу Сонечки Ротару, которую я снимал в своей картине «Душа»!
Дальше мы говорили о Лотяну.
— Это режиссер мирового класса! — восхищался Александр Борисович. — Лучшие свои фильмы он снял в эпоху Советского Союза, когда кинематографу, так сказать, оказывалось особое внимание. На «Мосфильме» тогда работали выдающиеся режиссеры- Бондарчук, Тарковский, Гайдай… И человек, который приехал из далекой от Москвы Молдавии, занял достойное место в этой плеяде. И делал картины, которыми «Мосфильм» гордится до сих пор. И звание народного артиста РСФСР он получил, работая на «Мосфильме»! Это был режиссер огромного дарования и человек, который прожил фантастическую жизнь! Это — главное! Говорят, что режиссура — это не профессия, а образ жизни. Это к Эмилю относится на тысячу процентов! Потому что он снимал фильмы, он любил женщин, он любил жизнь во всех ее проявлениях. Когда я уезжал в Румынию на выбор натуры, он заставил меня записать в записной книжке лучшие города Румынии, лучшие замки, казино, кухню, которую он хорошо знал, вина, которые нужно пить и вина, которые пить, не стоит… Это человек, который разбирался во всем! Это дорогого стоит… И из жизни он ушел на взлете. От «скорой помощи» отказывался, которую ему неоднократно вызывали, несмотря ни на что, ходил к своим студентам, продолжал работать над фильмом, за несколько дней до смерти он уехал в Болгарию на выбор натуры… Человек, который жил, сгорая… Как звезда! И его можно назвать звездой самом широком смысле этого слова…
