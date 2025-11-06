Господдержка помогла жительнице Тюменской области открыть домашнее ателье

На выделенные средства предпринимательнице установили новую входную дверь и пластиковое окно. Также она закупила профессиональное оборудование: промышленные швейные машины, парогенератор, раскройный стол и зеркало для готовых изделий. Теперь Татьяна оказывает услуги жителям Буньковского и Коркинского поселений. В ателье она занимается ремонтом одежды, пошивом штор и постельного белья. Следующей весной Татьяна планирует открыть отдельное помещение с собственным входом.