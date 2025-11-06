Господдержка помогла жительнице Тюменской области открыть домашнее ателье

Татьяна Попова из Упоровского района Тюменской области открыла ателье на дому с помощью государственной поддержки. Для этого она заключила социальный контракт по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном инвестиционном агентстве.
На выделенные средства предпринимательнице установили новую входную дверь и пластиковое окно. Также она закупила профессиональное оборудование: промышленные швейные машины, парогенератор, раскройный стол и зеркало для готовых изделий. Теперь Татьяна оказывает услуги жителям Буньковского и Коркинского поселений. В ателье она занимается ремонтом одежды, пошивом штор и постельного белья. Следующей весной Татьяна планирует открыть отдельное помещение с собственным входом.
Уточним, консультации по мерам государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых можно получить в центре «Мой бизнес» Тюменской области по телефону +7 (345) 249−99−44. Следить за новостями можно на сайте и в Тelegram-канале.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.