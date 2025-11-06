В Москве начали курсировать автобусы с изображениями Татарстана

Тематические автобусы с изображениями главных достопримечательностей Татарстана с 1 ноября начали курсировать по популярным маршрутам Москвы, сообщили в государственном комитете республики по туризму. Продвижение путешествий внутри страны является одной из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Уточним, в Москве и Петербурге до конца года пройдет рекламная кампания VisitTatarstan. Ее основной целью является привлечение туристов на новогодние праздники. Всего в двух городах будут работать 13 двухэтажных автобусов, украшенных передвижными баннерами с видами на главные достопримечательности республики и изображениями национальных блюд.
Так, в Москве кампания уже стартовала: с 1 ноября по 31 декабря пять тематических автобусов курсируют по самым популярным туристическим маршрутам в ходе экскурсионной сети City Sightseeing. В Санкт-Петербурге запуск запланирован на декабрь: с 1 по 31 число к акции присоединятся восемь автобусов, которые будут работать на улицах города.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.