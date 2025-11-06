В Москве начали курсировать автобусы с изображениями Татарстана

Так, в Москве кампания уже стартовала: с 1 ноября по 31 декабря пять тематических автобусов курсируют по самым популярным туристическим маршрутам в ходе экскурсионной сети City Sightseeing. В Санкт-Петербурге запуск запланирован на декабрь: с 1 по 31 число к акции присоединятся восемь автобусов, которые будут работать на улицах города.