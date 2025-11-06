Как развивались отношения певца Шамана и Екатерины Мизулиной, и почему они расписались в ЗАГСе Донецка

Хоть родители молодых были против их романа, пара ослушалась старших и поженилась в 2012 году. Через два года у супругов родилась дочь Варя. Чувствуя ответственность за нового члена семьи, Ярослав понимал: нужно зарабатывать больше. Тогда он выступал в клубах и ресторанах, но решил переехать в Москву и активно заняться карьерой. Жену и дочь он взял с собой, но Марина так и не обжилась в столице. Она все чаще ездила по делам в родной Новомосковск, и в конце концов призналась мужу: в Москве она чувствует себя некомфортно, а без него все время сидит дома. В 2014 году Shaman уже занял третье место в проекте «Голос» и не был готов бросить сцену ради семьи. Через несколько месяцев пара разорвала отношения. Марина вместе с дочерью уехала в Новомосковск, но Ярослав пообещал часто приезжать, чтобы видеться с наследницей.