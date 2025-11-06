Товар в ломбардах Беларуси оценят в цену от 50 до 80% от рыночной

В ломбард в Беларуси можно сдать и сразу получить деньги за ювелирку, столовое серебро, бытовую технику, антиквариат, авто и мотоциклы, электро- и музыкальные инструменты, шины и другие товары, сообщает портал myfin.by. Ассортимент зависит от специализации ломбарда.