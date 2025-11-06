Товар в ломбардах Беларуси оценят в цену от 50 до 80% от рыночной

В ломбард в Беларуси можно сдать и сразу получить деньги за ювелирку, столовое серебро, бытовую технику, антиквариат, авто и мотоциклы, электро- и музыкальные инструменты, шины и другие товары, сообщает портал myfin.by. Ассортимент зависит от специализации ломбарда.
Ломбард — легальный и востребованный способ быстро получить деньги взаймы. Но цену устанавливает оценщик, исходя из состояния предмета и рыночных реалий. Ставка за услуги ломбарда от 1% до 1,5% в день.
Что касается цен, то скупочные цены на драгметаллы регулируются Минфином. Ломбарды не дают 100% оценочной стоимости изделия, только 80%. Остальная сумма остается ломбарду в качестве вознаграждения в случае невыкупа залога.
Технику можно сдать по цене от 50% до 80% от ее рыночной стоимости.
Кстати, концерн «Беллегпром» хочет видеть в сетевых магазинах полку для белорусских товаров.
А президент Беларуси Александр Лукашенко удивился, зачем белорусы тратят деньги на «ерунду» от Gucci и Versace.
Мы писали, что глава Нацбанка Роман Головченко сказал об интеграции системы мгновенных платежей Беларуси и России, чтобы по QR-коду оплачивать покупки.