В Ростовской области началась реконструкция 30-километрового участка трассы М-4

В Ростовской области ведутся работы по реконструкции 30-километрового участка М-4 «Дон». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.
Обновлению подлежит отрезок с 993 по 1024 километр. Ремонт повысит комфорт и безопасность на проезжей части.
Водителей просят быть внимательными и помнить о дорожных работах. Нужно строго соблюдать установленный скоростной режим, всегда следовать указаниям временных знаков и распоряжениям дорожных служб.
Ориентировочные сроки завершения ремонта пока не называются.
Ранее сообщалось о работах по расширению 20 километров дороги на М-4 «Дон» до шести полос.
