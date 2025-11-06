Ричмонд
В Ростовской области началась реконструкция 30-километрового участка трассы М-4

Водителей предупредили о ремонте на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ведутся работы по реконструкции 30-километрового участка М-4 «Дон». Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Обновлению подлежит отрезок с 993 по 1024 километр. Ремонт повысит комфорт и безопасность на проезжей части.

Водителей просят быть внимательными и помнить о дорожных работах. Нужно строго соблюдать установленный скоростной режим, всегда следовать указаниям временных знаков и распоряжениям дорожных служб.

Ориентировочные сроки завершения ремонта пока не называются.

Ранее сообщалось о работах по расширению 20 километров дороги на М-4 «Дон» до шести полос.

