Начальник ГУ МВД по Ростовской области заявил о сокращении оттока кадров

В ГУ МВД по Ростовской области отмечают тенденцию к снижению аварийности.

Источник: Комсомольская правда

Начальник Главного управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий рассказал о мерах по преодолению нехватки кадров в регионе в ходе пресс-конференции в четверг, 6 ноября, в Донской государственной публичной библиотеке.

— Нам удалось остановить отток сотрудников из подразделений. В мае этот показатель достигал 60%. Сейчас ситуацию исправляют реорганизацией и материальным стимулированием. Кадровый состав постепенно увеличивается, — заверил глава регионального ведомства.

Говоря о работе регионального Управления ГАИ, Александр Речицкий отметил тенденцию к снижению аварийности.

— Эффективность работы ведомства подтверждается цифрами. Статистика фиксирует уменьшение числа ДТП, травм и погибших на дорогах.

По словам начальника ГУ МВД региона, для укрепления дисциплины в рядах правоохранителей актуализирована деятельность контрольно-профилактического подразделения.

— Легче предупредить проступок сотрудника.

