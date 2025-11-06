Начальник ГУ МВД по Ростовской области заявил о сокращении оттока кадров

Начальник Главного управления МВД по Ростовской области Александр Речицкий рассказал о мерах по преодолению нехватки кадров в регионе в ходе пресс-конференции в четверг, 6 ноября, в Донской государственной публичной библиотеке.
— Нам удалось остановить отток сотрудников из подразделений. В мае этот показатель достигал 60%. Сейчас ситуацию исправляют реорганизацией и материальным стимулированием. Кадровый состав постепенно увеличивается, — заверил глава регионального ведомства.
Говоря о работе регионального Управления ГАИ, Александр Речицкий отметил тенденцию к снижению аварийности.
— Эффективность работы ведомства подтверждается цифрами. Статистика фиксирует уменьшение числа ДТП, травм и погибших на дорогах.
По словам начальника ГУ МВД региона, для укрепления дисциплины в рядах правоохранителей актуализирована деятельность контрольно-профилактического подразделения.
— Легче предупредить проступок сотрудника.
