Путин поручил обеспечить контроль за качеством спортивных услуг для детей

Путин поручил правительству контроль качества оказываемых детям спортивных услуг.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить контроль за качеством спортивных услуг, оказываемых детям.

«Здесь хотел бы обратить внимание на организации, в видах деятельности которых прописано оказание физкультурно-оздоровительных услуг… Прошу правительство дать предложение, как обеспечить контроль качества и содержания спортивных услуг, оказываемых детям», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Самаре.