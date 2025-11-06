Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, ФМБА и регионам заняться формированием стратегии развития спортивной медицины до 2030 года.

«Задачи во врачебно-физкультурной деятельности, в спорте, в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам», — сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.