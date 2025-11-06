Путин поручил разработать стратегию развития спортивной медицины

«Задачи во врачебно-физкультурной деятельности, в спорте, в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года. Прошу заняться ее формированием правительству, федеральному медико-биологическому агентству, ну и, конечно, регионам», — сказал Путин в ходе заседания совета по развитию физической культуры и спорта.