Путин назвал общую задачу школьных медработников и учителей

В четверг Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава», принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.