Путин назвал общую задачу школьных медработников и учителей

Путин назвал задачей школьных медработников и учителей физическое развитие детей.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал общей задачей школьных медработников и учителей всестороннее и гармоничное физическое развитие детей.

«Здоровье, как основной ориентир развития спорта и продвижения ценностей физической культуры среди молодежи, обязывает к качественному медицинскому сопровождению занятий. Всестороннее гармоничное физическое развитие детей — общая задача школьных медработников и учителей», — сказал Путин в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

В четверг Путин в Самаре собрал заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. Также ходе поездки в Самару Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита», выступил на форуме «Россия — спортивная держава», принял участие в открытии новых спортивных объектов в России в режиме видеоконференцсвязи.