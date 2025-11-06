Путин предложил учредить номинацию для меценатов детского спорта

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить в рамках Национальной спортивной премии номинацию для меценатов детского спорта.
«Полагаю, специальную номинацию для меценатов спорта, благотворителей нужно учредить и в рамках Национальной спортивной премии», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Президент высоко оценил, что в организации детских спортивных праздников и состязаний активно участвуют представители отечественного бизнеса, и подчеркнул, что такие инициативы будут поощряться.