Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин предложил учредить номинацию для меценатов детского спорта

Путин предложил ввести в Национальной спортивной премии номинацию для меценатов.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил учредить в рамках Национальной спортивной премии номинацию для меценатов детского спорта.

«Полагаю, специальную номинацию для меценатов спорта, благотворителей нужно учредить и в рамках Национальной спортивной премии», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Президент высоко оценил, что в организации детских спортивных праздников и состязаний активно участвуют представители отечественного бизнеса, и подчеркнул, что такие инициативы будут поощряться.