Минобрнауки назвало количество отчисленных из вузов студентов в 2025 году

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Около десяти процентов студентов были отчислены в предыдущем учебном году, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки..
"В 2024/25 учебном году в российских университетах обучалось 4 611 710 человек. Из них выбыли: по болезни — 1092, оставили обучение по собственному желанию — 157 583, отчислены по неуспеваемости — 186 132, выбыли по иным причинам — 147 448 человек — говорится в заявлении.
Это составляет около 10,7 процента от общего числа обучающихся.
Ведомство также отметило, что доля студентов, которым пришлось покинуть вуз из-за неуспеваемости последние пять лет, растет. Минобрнауки объяснило это ужесточением требований к академическим успехам со стороны организаций высшего образования. Соответственно, это свидетельствует о повышении качество высшего образования в целом, добавили там.