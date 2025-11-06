Минобрнауки назвало количество отчисленных из вузов студентов в 2025 году

"В 2024/25 учебном году в российских университетах обучалось 4 611 710 человек. Из них выбыли: по болезни — 1092, оставили обучение по собственному желанию — 157 583, отчислены по неуспеваемости — 186 132, выбыли по иным причинам — 147 448 человек — говорится в заявлении.