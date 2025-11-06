Ричмонд
Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, заявил Путин

Путин: важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры.

Источник: Спорт РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, снизить их административную нагрузку, заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства прилетел в Самару в четверг.

«Важнейшая роль отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для содержательной и результативной работы — от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда», — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.