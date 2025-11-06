Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, заявил Путин

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Важно поддержать авторитет школьных учителей физкультуры, снизить их административную нагрузку, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства прилетел в Самару в четверг.
«Важнейшая роль отводится школе, учителям физкультуры. Важно поддержать их авторитет и создавать максимум возможностей для содержательной и результативной работы — от сокращения формальной отчетности до обеспечения современных условий труда», — сказал российский лидер на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.