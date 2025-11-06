Доступ к персональным данным должен быть ограничен и защищен, заявил Путин

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Доступ к персональным данным, в том числе к медицинским, должен быть ограничен и защищен, заявил президент России Владимир Путин.
«Новые подходы в сфере детско-юношеского спорта должны найти отражение и в сервисах наших государственных информационных систем. Они призваны содержать не только данные о тех, кто регулярно занимается физкультурой, но и о динамике их здоровья, рекомендации по объему и качеству нагрузки. Доступ к такой персональной информации, безусловно, должен быть ограничен, информация должна быть защищена», — сказал глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин отметил, что такая информация должна находиться в распоряжении только тех, кто имеет или должен иметь доступ к ней.
«Информация, в которую погружены соответствующие знания о человеке, о его квалификациях, разрешениях и так далее», — добавил президент России.