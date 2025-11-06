Российский политолог о переговорах: для Зеленского окончание войны означает политическую смерть

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры и завершение украинского конфликта нужны, но остается вопрос о том, кто к ним и в какой мере готов, потому что, в частности, для Владимира Зеленского это будет означать крах политической карьеры. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал член Общественной палаты Российской Федерации, политолог, телерадиоведущий Армен Гаспарян.
Сторонники окончания вооруженного конфликта в Украине возлагают надежды на переговоры президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Армен Гаспарян отметил, что в этом вопросе есть немало подводных камней. «Что есть договоренность? Любая договоренность должна на чем-то базироваться, ее должно что-то гарантировать. В условиях, когда уничтожено, сметено в пыль международное право, что будет являться гарантией каких-либо договоренностей? Россия много раз говорила: “Пожалуйста, мы готовы к разговору, у нас есть позиция, вы должны ее учитывать”. Что мы слышим в ответ?» — задает вопрос политолог.
Он подчеркнул, если европейские лидеры, как некогда при минских соглашениях, сядут за стол переговоров, чтобы выиграть время и накачать Украину новым оружием, то Россию это однозначно не устроит. «Безусловно, переговоры нужны, но только вопрос, насколько и кто, как к этому готов, потому что все в это упирается, не в позицию России. И Лукашенко же об этом много раз говорил. Но помимо Путина с Трампом есть еще контрагент, который сидит в Киеве, для которого окончание войны означает сначала политическую, а потом, вероятно, другую смерть», — подчеркнул Армен Гаспарян.
По словам политолога, пока идет вооруженный конфликт, Зеленский может находить в нем «отмазки», чтобы не заниматься экономикой, развитием своей страны, но после завершения военных действий возникнет немало вопросов, например, выплаты компенсаций семьям погибших на фронте. «Там же колоссальные деньги, это никакой бюджет не выдержит», — полагает член Общественной палаты России.
Он высказал мысль, что глава киевского режима может занижать цифры погибших, чтобы, во-первых, меньше платить компенсаций, а во-вторых, сохранять у народа иллюзию, что победа близка. «Вот такая конфигурация украинской власти не готова ни к каким переговорам, они об этом откровенно говорят. И им переговоры не нужны, потому что им надо держать себя во власти, продолжать воровать и не нести за это никакой ответственности. Беда еще состоит в том, что никаких других вменяемых политиков нынче в Украине нет», — поделился Армен Гаспарян.
По его мнению, смена Зеленского на кого-то другого тоже не даст ощутимого результата в переговорном процессе. «Я не очень понимаю, как выходить с таким базисом на переговоры. Готов ли Трамп, условно, быть гарантом этого? Если готов, то в какой мере?» — сказал политолог.
Армен Гаспарян отметил, что Россию беспокоят вопросы в том числе о послевоенной жизни Украины — как будут там вести себя бывшие военные, как решать вопросы с бандитизмом. «А Трамп исходит из того, чтобы ему как бы быстро замирить и помечтать о Нобелевской премии мира. Его последствия всей этой истории не очень интересуют», — обращает внимание на основные проблемы переговоров член Общественной палаты России, подчеркивая, что таких же вопросов нет и в европейской повестке. -0-