Российский политолог о переговорах: для Зеленского окончание войны означает политическую смерть

Он подчеркнул, если европейские лидеры, как некогда при минских соглашениях, сядут за стол переговоров, чтобы выиграть время и накачать Украину новым оружием, то Россию это однозначно не устроит. «Безусловно, переговоры нужны, но только вопрос, насколько и кто, как к этому готов, потому что все в это упирается, не в позицию России. И Лукашенко же об этом много раз говорил. Но помимо Путина с Трампом есть еще контрагент, который сидит в Киеве, для которого окончание войны означает сначала политическую, а потом, вероятно, другую смерть», — подчеркнул Армен Гаспарян.