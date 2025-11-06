Ричмонд
«Граждане насильно привлекаются к труду»: Бастрыкин потребовал доклад о нарушении прав жильцов в Башкирии

Бастрыкин поручил доложить о принуждении к труду граждан в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования нарушения прав жильцов многоквартирного дома в Башкирии. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

По данным СКР, жильцы одного из многоквартирных домов в республике просят проверить законность пребывания людей в арендованной квартире. По их мнению, живущие там граждане насильственно привлекаются к труду.

Возбуждено уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому доложить о предварительных результатах расследования.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.