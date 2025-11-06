Создана генная терапия, заставляющая клетки желудка производить инсулин

Интерес биологов к этим подобиям желудка был связан с тем, что два года назад они обнаружили, что клетки желудка можно заставить производить инсулин, если активировать всего три гена, связанные с развитием островковых клеток в поджелудочной железе. Опираясь на эту идею, биологи разработали прототип генной терапии, при помощи которого исследователи успешно подавили развитие диабета первого типа в организме мышей.