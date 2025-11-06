Глава ГУ МВД Ростовской области предложил создать специальную площадку для дрифтеров

В Ростовской области решили проблему, связанную с нарушениями дрифтеров. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий во время пресс-конференции 6 ноября.
— На мой взгляд, звук визжащего мотора или запах жженой резины ни у кого не вызывает восторга. За исключением той небольшой категории молодых ребят, которые управляют этими транспортными системами, — высказал мнение Александр Речицкий.
Он поблагодарил сотрудников ГИБДД, которые быстро и эффективно сняли проблему с повестки дня. А для дрифтерам предложил создать специальную площадку.
— Люди, которые этим увлечены, должны иметь соответствующую возможность выпускать пар. Поэтому мы бы предложили это властям. Да, эта мера потребует каких-то ресурсов, нестандартных решений. Но ведь это не только возможность для дрифтеров, это еще и увлекательное зрелище, которое могло бы собирать зрителей.
Напомним, в июне полиция провела масштабный рейд на парковке возле стадиона «Ростов-Арена». На дрифтеров составляли административные протоколы. Среди нарушений — отсутствие полиса ОСАГО, незаконная тонировка, превышение допустимого уровня шума.