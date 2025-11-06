На высоком мировом уровне. Белорусские ученые разрабатывают лазеры и новые материалы для микроэлектроники

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают лазеры и новые материалы для микроэлектроники. Об этом заявил на пресс-конференции генеральный директор ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» НАН Максим Богданович, передает корреспондент БЕЛТА.
Ученые работают над развитием такого направления, как новые материалы для микроэлектроники. Так, «Интеграл» уже много лет занимается созданием электронной компонентной базы на основе кремния. Но в последнее десятилетие появился такой материал, как нитрид галлия, который обладает на порядок лучшими свойствами, например, в области создания СВЧ-компонентов, то есть может работать на частотах в десятки гигагерц, при температурах 400−500 градусов (для сравнения, кремниевые приборы работают при температурах 100 градусов). Этот материал также обладает радиационной стойкостью на порядок лучше, чем кремний.
«Однако не бывает такого в физике, чтобы все было идеально. Есть ряд технологических проблем. Последние годы наши физики занимаются разработкой технологии создания приборов на нитриде галлия для того, чтобы поставить такую технологию на “Интеграл” и чтобы появилась линейка новых приборов, обладающих уникальными характеристиками. Эта работа довольно успешна. Уже появились первые отечественные транзисторы. Такими технологиями обладают на текущий момент всего несколько стран в мире. Это технологии критического импорта. Считаю, что это огромное достижение», — отметил Максим Богданович.
Также он рассказал о таком направлении, как создание лазерной техники. «У нас в стране активно развивается лазерное направление, так называемые твердотельные лазеры с диодной накачкой. Это новое слово в лазерной технике. По сравнению с традиционными они обладают на порядок лучшим коэффициентом полезного действия, компактностью, способны работать в широком диапазоне температур, вибраций. Разработки наших ученых находят широкое применение как на белорусских предприятиях, так и на зарубежных, в том числе широко используются в России, Китае», — проинформировал гендиректор.
Еще одно направление — радиофотоника. «Без ложной скромности можем сказать, что мы в этом направлении как минимум первые в СНГ по компетенциям. А если говорить про весь мир, то по совокупности характеристик приборов, которые создаем, мы находимся на самой вершине. О чем идет речь? Это технологии передачи сверхвысокочастотных сигналов. Применение этих технологий самое различное: от радарной техники, передачи информации из космоса, передачи синхросигналов до генерации различных высокочастотных сигналов с минимальными шумами», — обозначил Максим Богданович.
Ученые работают и в области гиперспектральных технологий. «Сейчас это направление бурно развивается во многих странах мира. Здесь мы работаем с предприятиями для контроля продукции. Также идет большая работа, связанная с цифровизацией нашего земледелия, пока еще только на этапе проектирования. Такие технологии позволяют в режиме реального времени оценивать состав земли, почв на полях, чтобы впоследствии можно было вносить те или иные удобрения в нужном месте и в нужном количестве», — обозначил ученый.
Ведутся исследования в области медицины. «Здесь работает целая лаборатория, которая изучает воздействие низкоинтенсивного лазерного излучения на различные биологические объекты. Это серьезная, большая работа, которая позволяет создавать более эффективные приборы для лечения тех или иных заболеваний», — добавил гендиректор.
Есть исследования и в области физики плазмы. «Здесь опять же работы довольно многоплановые. Например, ведутся работы с российскими коллегами по разогреву плазмы в токамаках. Это теоретические, экспериментальные работы. А вторая часть связана опять-таки с медициной. Наши специалисты научились делать уникальные приборы и генерировать так называемую холодную плазму из воздуха, которая обладает значительным антибактериальным эффектом для заживления ран. Мы уже получили сертификат от Министерства здравоохранения и планируем широкое внедрение таких приборов», — проинформировал Максим Богданович.
«Еще один пул работ связан с предприятием “Интеграл”, занимаемся разработкой нового поколения фотоприемников, так называемые кремниевые фотоумножители, которые позволяют осуществлять счет единичных фотонов. Это очень важно особенно сейчас, когда идет бурное развитие так называемых квантовых технологий. Эти приборы будут пользоваться значительным спросом. И еще одно направление — это квантовая информатика. Развиваются методы расчетов на так называемых квантовых компьютерах. Тут вся классическая схема расчетов полностью ломается, для решения каждой конкретной задачи требуется свой способ и подход. И он далеко не тривиальный. Специалистов в этой области в мире считанное количество. У нас в Институте физики есть соответствующая группа, школа, которая работает на мировом уровне по этому направлению», — рассказал ученый. -0-