На высоком мировом уровне. Белорусские ученые разрабатывают лазеры и новые материалы для микроэлектроники

«Еще один пул работ связан с предприятием “Интеграл”, занимаемся разработкой нового поколения фотоприемников, так называемые кремниевые фотоумножители, которые позволяют осуществлять счет единичных фотонов. Это очень важно особенно сейчас, когда идет бурное развитие так называемых квантовых технологий. Эти приборы будут пользоваться значительным спросом. И еще одно направление — это квантовая информатика. Развиваются методы расчетов на так называемых квантовых компьютерах. Тут вся классическая схема расчетов полностью ломается, для решения каждой конкретной задачи требуется свой способ и подход. И он далеко не тривиальный. Специалистов в этой области в мире считанное количество. У нас в Институте физики есть соответствующая группа, школа, которая работает на мировом уровне по этому направлению», — рассказал ученый. -0-