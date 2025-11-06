В Дятлово покусанная лабрадором женщина отсудила у хозяйки собаки 8000 рублей

Однажды вечером женщина прогуливалась по улице со своей знакомой, когда навстречу им выбежал лабрадор без намордника и ошейника. Женщины остановились, но, несмотря на это, собака кинулась на одну из них, укусила за руку и плечо. Раны были скальпированные, с омертвением кожных лоскутов, и женщина более четырех месяцев была на больничном, лежала в стационаре, перенесла три операции и не восстановилась до сих пор. Врачи не могут гарантировать, что она полностью поправится.