В Дятлово покусанная лабрадором женщина отсудила у хозяйки собаки 8000 рублей

Суд Дятловского района взыскал денежную компенсацию морального вреда, причиненного здоровью в результате ненадлежащего содержания домашней собаки, сообщает Гродненский областной суд.
Однажды вечером женщина прогуливалась по улице со своей знакомой, когда навстречу им выбежал лабрадор без намордника и ошейника. Женщины остановились, но, несмотря на это, собака кинулась на одну из них, укусила за руку и плечо. Раны были скальпированные, с омертвением кожных лоскутов, и женщина более четырех месяцев была на больничном, лежала в стационаре, перенесла три операции и не восстановилась до сих пор. Врачи не могут гарантировать, что она полностью поправится.
За причиненные ей физические и нравственные страдания женщина просила взыскать с ответчицы денежную компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Вердикт суда был 8 тысяч рублей. Кроме того, хозяйка собаки заплатит 15 базовых (630 рублей) штрафа за нарушение правил содержания домашних животных.
Кстати, белорусские юристы рассказали о штрафах для владельцев домашних животных, которые не соблюдают правила их содержания: «Штраф за домашнюю собаку или кошку до 1260 рублей».
