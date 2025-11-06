Выжить на берегу Амазонки. О чем рассказала представленная на «Лiстападзе» социальная драма бразильского режиссера

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О чем рассказала новая картина «Время вод» бразильского режиссера Кристиана Гарсия, которую представили в День кинематографии Бразилии в Минске, поделился Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в Беларуси Бернард Жонг Леопольд де Гарсиа Клингл, передает корреспондент БЕЛТА.
«Это картина, которая призвана показать, с какими трудностями сталкиваются обычные бразильские граждане и их семьи. Они живут в специфической местности: на берегу реки Амазонки, вынуждены выживать. Это фильм об их стойкости, способности справляться с трудностями. Мы можем видеть напряжение между двумя главными героями. Мужчина стремится остаться там, где он привык жить, хотел бы сохранить свой дом и источник добычи средств к существованию, а его супруга хочет оставить это место и поискать жизни в другом, более удобном… Фильм очень сложно и долго снимался: место со своими особенностями и сложностями. Часто сталкивались с проливными дождями, которые усложняли процесс съемки. При этом картина хорошо снята технически, сама операторская работа и работа со звуком впечатляют», — поделился посол.
Также Бернард Жонг Леопольд де Гарсиа Клингл рассказал, что в последнее время у него вызвала интерес белорусская картина «Беловежская пуща», созданная при содействии IT-специалистов и с использованием искусственного интеллекта. «Он (фильм. — Прим. БЕЛТА) художественно красиво исполнен, я остался под большим впечатлением», — сказал он.
Чрезвычайный и Полномочный посол Бразилии в Беларуси участвует в фестивале в третий раз. «Лiстапад»- великолепная платформа, которая открывает двери для новых актеров, фильмов и режиссеров со всего мира. Для Бразилии фестиваль представляет большой интерес", — подчеркнул он.
Первый заместитель министра культуры Республики Беларусь Дмитрий Шляхтин заметил, что бразильские кино занимает достойное место на мировой арене, отличается глубиной выражения, социальной чуткостью и яркой визуальной эстетикой, рассказывает о жизни, истории и мечтах народа на универсальном языке искусства, понятном каждому. -0-