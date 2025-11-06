Выжить на берегу Амазонки. О чем рассказала представленная на «Лiстападзе» социальная драма бразильского режиссера

«Это картина, которая призвана показать, с какими трудностями сталкиваются обычные бразильские граждане и их семьи. Они живут в специфической местности: на берегу реки Амазонки, вынуждены выживать. Это фильм об их стойкости, способности справляться с трудностями. Мы можем видеть напряжение между двумя главными героями. Мужчина стремится остаться там, где он привык жить, хотел бы сохранить свой дом и источник добычи средств к существованию, а его супруга хочет оставить это место и поискать жизни в другом, более удобном… Фильм очень сложно и долго снимался: место со своими особенностями и сложностями. Часто сталкивались с проливными дождями, которые усложняли процесс съемки. При этом картина хорошо снята технически, сама операторская работа и работа со звуком впечатляют», — поделился посол.