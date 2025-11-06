Главный полицейский Ростовской области рассказал, как ИИ помогает раскрывать преступления

Главный полицейский Ростовской области рассказал, как современные технологии помогают правоохранителям в работе. Начальник ГУ МВД по Ростовской области Александр Речицкий в ходе пресс-конференции в четверг, 6 ноября, объяснил, что интеллектуальные системы видеонаблюдения открывают новые возможности для обеспечения правопорядка.
По его словам, такие технологии позволяют не только установить личность человека, но и зафиксировать его нестандартное поведение в общественном пространстве.
— Идентификация личности означает, что система может распознавать людей, состоящих на учетах в различных ведомствах или объявленных в федеральный розыск. Любой человек, ранее попадавший в поле зрения полиции, будет идентифицирован, после чего к нему для выяснения обстоятельств направится наряд, — пояснил Речицкий.
Отдельное внимание глава донского главка МВД уделил камерам, способным анализировать действия людей. Они фиксируют нестандартные ситуации, например, когда человек оставляет подозрительный пакет и уходит. В этом случае система немедленно передает информацию, и на место выезжает группа реагирования.
Несмотря на имеющиеся наработки, в регионе еще предстоит большая работа по внедрению таких систем. Для повышения эффективности необходимо полностью интегрировать эти технологии в систему «Безопасный город».
По мнению Александра Речицкого, 90% всех камер, установленных на территории Ростова и области, должны работать в единой системе в интересах безопасности региона. Уровень защиты граждан нужно повышать, устанавливая в горое системы видеофиксации и наблюдения, а также активно развивая уже существующие ресурсы.