Гимназию-долгострой начали готовить к сдаче в Ростовской области

Строительные работы на территории гимназии завершили в поселке Шолоховском.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Шолоховском Ростовской области началась подготовка к сдаче Мариинской гимназии, местного долгостроя. Речь идет о филиале белокалитвинского казачьего кадетского корпуса Матвея Платова, сообщает «Город N».

— Строительно-монтажные работы завершены, ведутся работы по пусконаладке оборудования, — приводится цитата региональной службы Госстройнадзора.

По информации издания, осенью 2024 года завершить проблемный объект пообещал новый подрядчик. Сумма контракта составила 1,3 млрд рублей. Однако уже к ноябрю строители начали отставать от графика, и это повлияло на стоимость проекта. Теперь компания обязана достроить все объекты до 20 ноября 2025 года.

Проект расширения позволит девочкам жить в учебном заведении круглосуточно. Для этого возводят четырехэтажный спальный блок с медпунктом и прачечной, современный учебный корпус и здание со спортивными залами, библиотекой и столовой. После завершения работ гимназия сможет принять 250 воспитанниц.

