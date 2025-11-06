Гимназию-долгострой начали готовить к сдаче в Ростовской области

По информации издания, осенью 2024 года завершить проблемный объект пообещал новый подрядчик. Сумма контракта составила 1,3 млрд рублей. Однако уже к ноябрю строители начали отставать от графика, и это повлияло на стоимость проекта. Теперь компания обязана достроить все объекты до 20 ноября 2025 года.