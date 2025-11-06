В Минске выбрали лучшего каменщика страны

«Отраслевой профсоюз традиционно организовывает такие конкурсы. Трудовые соревнования проходят практически по всем профессиям, которые связаны со строительной сферой. Это позволяет не только повысить престиж рабочих профессий, но и демонстрирует высокие стандарты качества в строительной отрасли. Мы видим работников, которые неравнодушны к своей профессии, своему делу. Это всегда сказывается на общем результате. И, безусловно, в стремлении трудится на благо своих организаций, своей страны людей важно поддерживать. Уже последние пару лет стараемся к участию в конкурсах профмастерства привлекать и молодых ребят. Они не только повышают свой уровень мастерства, обмениваются опытом, но и имеют возможность пообщаться с коллегами из других регионов, с теми, кто уже работает на предприятиях отрасли. Все это помогает ребятам увидеть перспективы своего профессионального роста», — отметил председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Дмитрий Просвиряков.