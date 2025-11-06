В Минске выбрали лучшего каменщика страны

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финал республиканского конкурса профессионального мастерства по профессии «каменщик» состоялся на одном из строительных объектов столицы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов.
В своем мастерстве соревновались 14 человек со всей страны — семь опытных каменщиков предприятий отрасли и семь талантливых студентов профильных колледжей. Все они уже стали победителями отборочных этапов в своих регионах. В финале конкурса профмастерства участников ждали два насыщенных дня практики. Конкурсанты состязались в умении качественно и оперативно возводить стены из кирпича. К слову, задание накладывало на специалистов особую ответственность — по завершении конкурса возведенные конструкции планируется применить в эксплуатации строящегося объекта, на котором и состоялись трудовые соревнования.
«Отраслевой профсоюз традиционно организовывает такие конкурсы. Трудовые соревнования проходят практически по всем профессиям, которые связаны со строительной сферой. Это позволяет не только повысить престиж рабочих профессий, но и демонстрирует высокие стандарты качества в строительной отрасли. Мы видим работников, которые неравнодушны к своей профессии, своему делу. Это всегда сказывается на общем результате. И, безусловно, в стремлении трудится на благо своих организаций, своей страны людей важно поддерживать. Уже последние пару лет стараемся к участию в конкурсах профмастерства привлекать и молодых ребят. Они не только повышают свой уровень мастерства, обмениваются опытом, но и имеют возможность пообщаться с коллегами из других регионов, с теми, кто уже работает на предприятиях отрасли. Все это помогает ребятам увидеть перспективы своего профессионального роста», — отметил председатель Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов Дмитрий Просвиряков.
Так, первые места взяли Дмитрий Диковицкий (Пинский государственный колледж строителей) и Алексей Жарский (каменщик 5-го разряда СУ № 210 ОАО «Стройтрест № 35»). На втором месте оказались Алексей Дашковский (учащийся Гомельского государственного колледжа строителей) и Артур Якутович (каменщик 4-го разряда ОАО «Строительно-монтажный трест № 19»). Третье место заняли Николай Кулевский (учащийся Бобруйского государственного индустриально-строительного колледжа) и Андрей Левков (каменщик 5-го разряда ОАО «Строительный трест № 9», г. Витебск).
Конкурсы профессионального мастерства, организаторами которого традиционно выступают профсоюзы совместно с нанимателями, проводятся во всех отраслях. Ежегодно участие в них принимают тысячи работников со всей страны. Кроме того, во многих коллективных договорах организаций и предприятиях содержатся нормы по поддержке работников, которые принимают участие в трудовых соревнованиях. Это и материальная поддержка, и даже возможность повысить свой разряд. -0-