«Гранта» и грузовик столкнулись лоб в лоб: пассажир легковушки умер в реанимации

Сегодня, 6 ноября, в Башкирии на 260-м километре автодороги Магнитогорск — Ира произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 32-летний водитель Lada Granta выехал на «встречку», и машина столкнулась с грузовиком Volvo.
В результате аварии водитель и пассажир легковушки с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Позже 66-летний пассажир «Гранты» скончался в реанимации.
— Подробности ДТП уточняются, — заявили в ГАИ.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.