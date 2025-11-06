Ричмонд
«Гранта» и грузовик столкнулись лоб в лоб: пассажир легковушки умер в реанимации

В Башкирии в ДТП с грузовиком Volvo погиб пассажир Lada Granta.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 6 ноября, в Башкирии на 260-м километре автодороги Магнитогорск — Ира произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным Госавтоинспекции республики, 32-летний водитель Lada Granta выехал на «встречку», и машина столкнулась с грузовиком Volvo.

В результате аварии водитель и пассажир легковушки с различными травмами были госпитализированы в медицинское учреждение. Позже 66-летний пассажир «Гранты» скончался в реанимации.

— Подробности ДТП уточняются, — заявили в ГАИ.

