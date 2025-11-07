Чайки переносят в желудках микропластик и отравляют им рыбу

На берегах северного моря работала большая группа ученых из Москвы и Мурманска.
Как сообщила «МК» сотрудница кафедры общей экологии и гидробиологии Биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Олеся Ильина, ранее экспедиция занималась изучением содержания микропластика как в поверхностных водах, так и в представителях ихтиофауны и морских млекопитающих. Как выяснилось, пластик могут заглатывать даже киты. Это удалось установить в результате анализа содержимого их желудков.
В Баренцевом море ученые занимались анализом количества микропластика в организмах рыб — атлантической трески, пикши, камбалы, а также в зоопланктоне. Микропластик обнаружили в желудке всех исследованных рыб, выловленных в Кольском заливе. Самые высокие его концентрации содержались в желудках пикши: до 5−6 раз превышали аналогичный показатель, полученный для атлантической трески и камбалы. При этом у представителей вида атлантическая треска, выловленных в открытой части акватории Баренцева моря, микропластик был обнаружен в желудках только 60% особей.
А вот исследование чаек произошло достаточно случайно, но дало интересные результаты. Главным предметом исследования стали погадки — можно сказать, сухая рвота или отрыжка. То, что чайка не может переварить, она срыгивает. Дело том, что в последние годы меню пернатых сильно переменилось. Если раньше главным источником питания была в основном рыба, то в последние годы излюбленным местом питания стали помойки. Чайки всеядны, так что там им предоставляется большой ассортимент блюд. Правда, некоторые из них зачастую в упаковке, но птиц это не останавливает: клюют вместе с ней. А потом срыгивают. В гнездовье на побережье.
По результатам исследования удалось установить количество пластика, который чайки переносят на берег в течение периода аккумуляции, который составляет около года. Кроме того, специалисты сделали вывод, что размер колонии на побережье Кольского за несколько десятилетий увеличился вдвое, то есть птицам пластик если и вредит, то не очень. Они объясняют это тем, что у птиц очень мощный механизм для очищения желудка. Правда, говорить о том, что чайки загрязняют воду микропластиком не хуже человека, пока преждевременно.