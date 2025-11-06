В Беларуси с 1 января 2026 до 858 рублей вырастет минимальная зарплата — на что это повлияет

С недавнего времени именно к минимальной зарплате привязаны минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для женщин, которые недавно устроились на работу и еще не наработали страховой стаж в нужном объеме. А это значит, что такие пособия с 1 января 2026 года вырастут и весьма значительно.