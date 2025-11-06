В Беларуси с 1 января 2026 до 858 рублей вырастет минимальная зарплата — на что это повлияет

В Минтруда и соцзащиты Беларуси рассказали, на что повлияет минимальная зарплата, выросшая с января 2026 года на 18%, до 858 рублей.
858 рублей — это будет та сумма, меньше которой наниматель, и частник в том числе, не сможет заплатить работнику при выполнении им установленных обязанностей (применяется она с учетом отработанного рабочего времени), отметили в Минтруда и соцзащиты Беларуси.
Увеличение минимальной зарплаты позволит также повысить компенсации нанимателям их затрат на оплату труда молодежи в рамках временной трудовой занятости, во время адаптации к труду инвалидов, а также на оплату труда белорусов, направленных службой занятости на субсидируемые рабочие места.
С недавнего времени именно к минимальной зарплате привязаны минимальные размеры пособия по беременности и родам и пособия по временной нетрудоспособности по уходу за ребенком для женщин, которые недавно устроились на работу и еще не наработали страховой стаж в нужном объеме. А это значит, что такие пособия с 1 января 2026 года вырастут и весьма значительно.
Кстати, коллективным договором может быть установлен более высокий размер месячной минимальной заработной платы, отметили в Минтруда.
