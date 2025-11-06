Важнейший шаг в жизни. Молодые сотрудники ГКСЭ принесли присягу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В жизни курсантов следственно-экспертного факультета Академии МВД — важнейший день. В зале Победы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны молодые сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) принесли присягу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКСЭ.
Курсанты в торжественной обстановке приняли клятву соблюдать закон, честно и добросовестно служить Отечеству, защищать интересы граждан и придерживаться высоких этических стандартов.
Председатель Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майор юстиции Алексей Волков обратился к присутствующим с напутственным словом: «Сегодня каждый из вас сделал один из самых важных шагов в своей жизни. Вы выразили готовность с честью и достоинством нести почетную службу на благо Республики Беларусь. Будьте непреклонны в соблюдении закона, мужественны в трудную минуту и объективны в принятых решениях. Несите свое звание с честью и совершенствуйтесь каждый день. Помните о тех, кто служил до вас, чтите традиции нашего ведомства. Вы — будущее нашей страны».
Радость события с курсантами также разделили их родные и близкие люди.
После торжественного мероприятия курсанты совместно с руководством Государственного комитета судебных экспертиз и следственно-экспертного факультета Академии МВД возложили цветы к стеле «Минск — город-герой».
Далее в конференц-зале состоялась диалоговая площадка с участием председателя ГКСЭ Алексея Волкова и заместителя председателя Алексея Алешкевича. Курсантам и их родителям была предоставлена возможность пообщаться с руководством Госкомитета судэкспертиз напрямую, задать интересующие их вопросы, перенять опыт и обменяться мнениями.
Алексей Волков поздравил курсантов с этим знаменательным днем, выразив уверенность, что каждый из них оправдает оказанное ему высокое доверие, и пожелал профессиональных успехов в учебе. -0-