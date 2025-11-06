Важнейший шаг в жизни. Молодые сотрудники ГКСЭ принесли присягу

Председатель Государственного комитета судебных экспертиз генерал-майор юстиции Алексей Волков обратился к присутствующим с напутственным словом: «Сегодня каждый из вас сделал один из самых важных шагов в своей жизни. Вы выразили готовность с честью и достоинством нести почетную службу на благо Республики Беларусь. Будьте непреклонны в соблюдении закона, мужественны в трудную минуту и объективны в принятых решениях. Несите свое звание с честью и совершенствуйтесь каждый день. Помните о тех, кто служил до вас, чтите традиции нашего ведомства. Вы — будущее нашей страны».