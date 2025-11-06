Осенняя волна простуд накрыла Татарстан: медики призывают не тянуть с прививкой

На пресс-конференции «Татар-информа» специалисты подтвердили: сейчас чаще других болеют дети младше двух лет и взрослые старше 15 лет. А вот школьники в возрасте от 7 до 14 лет болеют реже. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, это связано с осенними каникулами — дети находились дома и меньше контактировали друг с другом. После возвращения в школы, отметила она, ожидается небольшой рост заболеваемости.