Осенняя волна простуд накрыла Татарстан: медики призывают не тянуть с прививкой

В Татарстане растёт число заболевших ОРВИ и гриппом, а врачи предупреждают о необходимости вакцинации, пишет ИА «Татар-информ».
За неделю зафиксировано почти на 9% больше случаев ОРВИ.
В Татарстане начинается сезон простудных заболеваний. С 27 октября по 2 ноября в республике зарегистрировано более 10 тысяч случаев гриппа и ОРВИ — на 8,7% больше, чем неделей ранее. Однако по сравнению с тем же периодом прошлого года заболеваемость пока ниже на 18%.
На пресс-конференции «Татар-информа» специалисты подтвердили: сейчас чаще других болеют дети младше двух лет и взрослые старше 15 лет. А вот школьники в возрасте от 7 до 14 лет болеют реже. По словам заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, это связано с осенними каникулами — дети находились дома и меньше контактировали друг с другом. После возвращения в школы, отметила она, ожидается небольшой рост заболеваемости.
Утренние фильтры и родительская ответственность.
С окончанием каникул в школах и детских садах снова заработают утренние фильтры. С начала учебного года они уже помогли не допустить к занятиям более 7 тыс. детей с признаками простуды.
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов напомнил, что фильтры работают, но многое зависит от самих родителей. По его словам, если ребёнок кашляет или у него повышена температура, его лучше оставить дома. Отправляя заболевшего в коллектив, родители фактически способствуют росту заболеваемости.
Авдонина добавила, что контроль за состоянием здоровья обязателен не только в школах, но и во взрослых коллективах. Работодателям, подчеркнула она, стоит уделять внимание самочувствию сотрудников перед началом рабочего дня.
Грипп набирает обороты.
Пока в Татарстане среди респираторных инфекций преобладают коронавирус и риновирус. Случаи гриппа единичны, но, как отметили специалисты, это только начало. По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю восемь человек заразились вирусом гриппа А — его доля в структуре заболеваний составляет около 3%.
Авдонина отметила, что в ближайшее время число заболевших гриппом будет расти. Поэтому сейчас самое подходящее время для вакцинации: иммунитет формируется примерно за две недели, и прививка позволит встретить пик заболеваемости во всеоружии.
Прививки перед новогодними праздниками.
Специалисты напомнили, что прививки особенно важны для детей, которые будут посещать новогодние мероприятия. Речь идёт о массовых ёлках — республиканских и кремлёвских. На такие события, подчеркнули в Роспотребнадзоре, допускаются только дети, привитые от гриппа и других инфекций, входящих в Национальный календарь прививок.
Вакцинация идёт по плану.
По словам Дмитрия Лопушова, система здравоохранения Татарстана готова к сезонному росту простудных заболеваний. Медперсонал прошёл необходимое обучение, а в медучреждения уже поступило свыше двух миллионов доз вакцины против гриппа. Привились более миллиона жителей республики — это около 42% населения. Пройти вакцинацию можно без записи, очередей в поликлиниках нет.
Одновременно продолжается вакцинация против пневмококковой инфекции, вызывающей отит, синусит и пневмонию. В зоне риска — дети до пяти лет и пожилые люди старше 60.
Иммунизация против краснухи и кори.
Как сообщил Лопушов, в республике началась так называемая подчищающая иммунизация против краснухи. Прививки делают девушкам до 25 лет, которые не болели этой инфекцией и ранее не были вакцинированы. Врач подчеркнул, что заболевание во время беременности может привести к серьёзным осложнениям — в подавляющем большинстве случаев к врождённым порокам развития плода или выкидышу.
Что касается кори, то с начала года в Татарстане зафиксировано 68 случаев — в четыре раза меньше, чем в прошлом году. По словам Любови Авдониной, этого удалось добиться благодаря активной вакцинации: план был перевыполнен, прививку получили свыше 32 тыс. человек вместо запланированных 31 тыс.
Медики напоминают, что своевременная вакцинация от гриппа, пневмококковой инфекции, краснухи и кори спасает не только от осложнений, но и от летальных исходов. Даже если заражение всё же произойдёт, болезнь, как правило, протекает в лёгкой форме.