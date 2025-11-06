Школьники из Алейска посетили с экскурсией больницу в Барнауле

Учащиеся из города Алейска Алтайского края побывали с экскурсией в Краевой клинической больнице скорой медицинской помощи № 2 в Барнауле в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве экономического развития региона.
Более 30 старшеклассников смогли изнутри увидеть работу медиков. Для ребят организовали настоящее погружение в рабочие процессы. Они посетили ключевые отделения медицинского учреждения, включая терапию, травматологию, операционные блоки, реанимацию, а также кабинеты компьютерной томографии, эндоскопии и лабораторию. В каждом подразделении врачи и медсестры делились с гостями подробностями своей ответственной работы. Это поможет школьникам в будущем определиться с профессией.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.