В Новокузнецке после капитального ремонта открылась поликлиника № 4

Капитальный ремонт поликлиники № 4, которая является частью Кузбасского клинического кардиологического диспансера, завершили в Новокузнецке. Работы проводили в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в отделе информационной политики Министерства здравоохранения Кузбасса.
Ремонт был комплексным: в здании полностью заменили инженерные сети, сантехнику и напольные покрытия. Установили современную пожарную сигнализацию, кондиционеры и новые двери. Особое внимание уделили организации пространства для пациентов и безопасности. Была полностью обновлена входная группа, организована отдельная «красная зона» для больных с симптомами ОРВИ и оборудован пандус для маломобильных граждан.
«К учреждению прикреплены 28 тысяч человек. Теперь медицинскую помощь они будут получать в комфортных условиях. Здесь будут вести прием терапевты, фельдшеры, а также узкие специалисты: офтальмолог, невролог и эндокринолог», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.