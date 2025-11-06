Экономист оценила идею оплачивать женщинам работу по дому

В России обсуждают идею оплачивать женщине домашний труд. Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве России Светлана Сазанова оценила инициативу. По ее словам, семья должна строиться на взаимной поддержке, а не на деньгах. Об этом пишет телеканал 360.ru.
Тем не менее, по мнению Сазановой, ситуация усложняется, когда один из супругов, чаще всего женщина, ограничивает себя в работе ради семьи. В таких случаях возникает риск потери финансовой независимости при непредвиденных обстоятельствах: развод, болезнь или потеря дохода кормильца. Чтобы избежать подобных рисков, для жен, посвящающих себя дому, будет полезно формирование страхового фонда.
— В дореволюционной России, например, было так, что муж формировал жене некое содержание. И даже если они расходились, он все равно продолжал ее содержать, пока она не выходила замуж снова, — пояснила экономист.
Напомним, общественник и психолог Александра Миллер предложила обязать мужчин оплачивать домашний труд женщин, который, по ее мнению, ежемесячно экономит семейный бюджет на сотни тысяч рублей.