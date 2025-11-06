«Вода лечит, дает силы». Этот белорус строит уникальные лодки

— Заготавливали сосновые бревна для досок только зимой — в большой мороз. Тогда в древесине вымерзает вся влага и она будет намного качественнее, — раскрывает секрет Павел Павлович и уточняет, что у отца лодки выходили побольше, чем те, которые сын делает сегодня. Нынешние всего 5−6 метров в длину, а те были по 10−12. Такой размер объяснялся тем, что на них требовалось возить дрова да сено. Сегодня же большинство частных хозяйств не имеют такой заботы. Молоко и молочные продукты можно купить в магазине, сено теперь селянам не требуется, а дрова мотольцам заместил газ. Лодки же используются сегодня в основном для рыбалки да прогулок по воде.