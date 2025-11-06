«Вода лечит, дает силы». Этот белорус строит уникальные лодки

Душа этого полешука знает тайны водных просторов Ясельды, на берегу которой он родился и рос, Мотольского, Споровского и других озер в агрородке Мотоль, что на Брестчине. Сегодня Павел Райкевич практически один в Беларуси создает такие деревянные лодки, которые просто летят по водной глади. Потому и пользуются огромной популярностью у земляков и не только. Мы побывали в гостях у Пал Палыча, которому на родине даже установили скульптуру, и узнали, от кого он перенял секреты строительства надежных и долговечных лодок, кому хочет передать свои умения, а также о том, чем мечтает заняться, когда уйдет на заслуженный отдых.
Важное средство передвижения полешуков.
— Дом, где я родился и прошло мое детство, стоял над самой рекой. Недалеко была водяная мельница, — вспоминает Павел Райкевич. — Ясельда была более полноводной, чем сейчас. Весной заливала все окрестные поля и луга. Поэтому в мае-апреле, а иногда и в другую пору года многие мотольцы проживали практически на острове.
Пока большая вода не спадала, детей возили в школу на лодках. Кстати, близость к рекам и озерам никого не пугала. Более того, с детства ни Павел, ни его друзья никогда не болели простудой, впрочем, как и сейчас.
«Раньше строил две недели, а сейчас — три дня». Мастер более 30 лет изготавливает лодки по старинной технологии.
— Те, кто всю жизнь прожил возле воды, знает, что она лечит, дает силы. И не только вода, но и ил на дне. Считаю, что на Мотольском озере впору открывать курорт с грязевыми ваннами, — уверен наш собеседник.
Посмотрели лодки, изготовленные его руками, покатались на них. Впечатляют: легкие, устойчивые! Кто обучил мастерить такое важнейшее для полешуков средство передвижения, особенно в половодье, которое случается практически каждый год?
— Учился я у отца. Часто просто зависал рядом с ним, когда он строил очередную лодку. И если раньше в каждом дворе было по одной, то в нашем — все пять! — рассказывает Павел Павлович.
В годы детства Павла Райкевича лодка была для сельчан главным транспортом, а для перевозки грузов и вовсе незаменимым. Лодками-плоскодонками доставляли вязанки сена, дрова, бульбу с огородов, разбитых на делянках. Под посадки отводились, как правило, возвышенности, куда не доберется вода.
Секрет надежности плоскодонки.
Старший Райкевич — Павел Дмитриевич — был не просто мастером по лодкам, но и отличным рыбаком, а еще неплохим управленцем — более 30 лет возглавлял рыбацкую артель. Причем во многом привык полагаться на себя. Зимой плел сети и неводы, искал подходящую древесину для будущих лодок — и мастерил их.
— Бригада отца имела разрешение ловить рыбу по всей Брестской области. Забрасывали сети и невод на Споровском и других озерах и реках. Лодки с места на место перевозили на машине. Или перетягивали по суше, если одно озеро было рядом с другим. Кстати, ловили много. Иногда за одну рыбалку выполняли годовую норму: по 10−12 тонн, — рассказывает Пал Палыч. — Здешние места и сегодня богаты рыбой. Есть щука и даже осетр. В последние годы в Ясельде появились карп и толстолобик, которыми зарыбляется озеро.
Павел Дмитриевич был из тех, о ком говорят: на все руки мастер! Он успевал везде, а его сын Павел — один из четверых — чаще других старался быть рядом с отцом. Ездил с ним на рыбалку, в лес — выбирать лучшую сосну для лодки. Однажды Пашка помогал отцу даже мастерить плоскодонку из алюминия. Получилась она легкая, красивая, практичная, но на ее изготовление потратили целое лето. Потому впредь отец стал делать только деревянные плавсредства и лишь их борта — алюминиевыми. А сын смотрел, запоминал каждый процесс…
— Заготавливали сосновые бревна для досок только зимой — в большой мороз. Тогда в древесине вымерзает вся влага и она будет намного качественнее, — раскрывает секрет Павел Павлович и уточняет, что у отца лодки выходили побольше, чем те, которые сын делает сегодня. Нынешние всего 5−6 метров в длину, а те были по 10−12. Такой размер объяснялся тем, что на них требовалось возить дрова да сено. Сегодня же большинство частных хозяйств не имеют такой заботы. Молоко и молочные продукты можно купить в магазине, сено теперь селянам не требуется, а дрова мотольцам заместил газ. Лодки же используются сегодня в основном для рыбалки да прогулок по воде.
Как правильно держать топор?
Дети Павла Дмитриевича тепло вспоминают отца. Оно и неудивительно: у него было доброе сердце и золотые руки. Он мог построить не только лодку, но и дом, сложить печь. Сегодня сын Павел не уступает отцу в мастерстве. Также строит дома, когда-то даже возвел свой, в котором живет сегодня. А еще наш собеседник может на раз-два сложить печку, да такую, что она будет не только теплой, но и красивой! Конечно, домов и печек в списке мастера поменьше, чем лодок. Но, будучи объективным, один из братьев Павла Павловича как-то сказал ему:
— Будь жив отец, он тобою бы гордился. По-моему, ты уже во многом превзошел батьку, в том числе и в части лодок!
Свою самую первую лодку наш герой сделал почти 35 лет назад, когда его папа тяжело заболел.
— К тому времени я не был уверен, что смогу так мастерить, как отец, — честно признается сегодня Павел Павлович. — Но он сказал мне: «Научишься правильно топор держать — научишься всему. В том числе и лодки делать!».
Так и получилось: научился! Со временем Павел Павлович делал лодки, да такие, что за ними стали приезжать даже из рыболовецких хозяйств. Согласитесь, такой уровень покупателей, их требовательность говорят о высоком качестве работы умельца.
Лодки из рук мастера выходили надежные, добротные. Кстати, ту, самую первую, он подарил своему другу, которую по сей день тот использует по назначению.
— Строил ее две недели. Это много. Сейчас на одну уходит три дня, — признается собеседник.
На всякий потоп — свой спасатель.
Сегодня на Полесье, конечно, уже нет таких паводков, как раньше. Потому некоторые считают, будто эпоха деревянных лодок ушла. Так думал еще один друг нашего героя, который как-то подшутил над ним: «Может, уже кончай с ними возиться — одна морока!».
— Подожди, Степанович, еще попросишь, чтобы я тебя подвез до крылечка! — не согласился с ним Пал Палыч.
И такой час настал. Через несколько лет в Мотыле начался потоп — и лодочка-плоскодонка здорово выручила односельчан.
— Тогда никто не мог выйти на улицу, — вспоминает Павел Райкевич, которому два дня пришлось ездить в магазин за хлебом и потом развозить его землякам.
Мотоль славен талантами.
То, что дерево буквально оживает в руках мастера, знают все его родные и близкие: самая обычная коряга превращается в чудное животное, а то и вовсе в бога воды… Найдя на лугу, в реке или болоте причудливой формы ветку или корень, в том числе те, которые пролежали в воде не один десяток лет, он делает ни на что не похожие вещицы! При этом наш герой не считает себя каким-то уникальным человеком.
— В нашей деревне испокон веков каждый был чем-то занят и что-то умел. Одни ткали платки, другие — покрывала, третьи шили кожухи, в том числе и мой отец. У него получались добротные, теплые вещи, за которыми в Мотоль приезжали из Польши и платили по тем меркам хорошие деньги, — вспоминает собеседник.
Дети видели, как стараются их родители, потому помогали взрослым как могли. Бывает, встанет мальчишка поутру, выйдет во двор, а на крыльце — пила- двухручка. Значит, нужно напилить ни много ни мало, а кубометр дров.
— Быстро звал друзей, и мы принимались за дело, — улыбается собеседник, уточняя при этом, что никто никого не заставлял, но мальчишки на толоку сходились быстро. Потому что знали: сегодня ты поможешь другу, а завтра — он тебе.
Сегодня у деревенских детей, да и взрослых нет таких задач. В Мотоль, как и в другие селения, пришли многие блага цивилизации. В том числе газ. А если и понадобится заготовить дров для печки на зиму, на то есть бензопила.
Пусть люди увидят красивый край.
Нужно сказать, что лодки, печки, возведение домов и даже поделки из дерева для Павла Райкевича — это работа все больше для души. Основная профессия нашего героя — водитель, он трудится в филиале Ивановского райпо «Кооппром». Разъезжает по всей Беларуси и развозит по торговым точкам продукты. Кстати, среди них есть колбасные и кондитерские изделия местного — мотольского — производства. Неслучайно там проходит международный фольклорный фестиваль «Мотальскiя прысмакi», который собирает гостей со всего мира.
По словам собеседника, Мотоль — агрогородок для лучшей жизни, потому и люди здесь — счастливые, мастеровитые, трудолюбивые. В местных семьях секреты мастерства часто передаются по наследству и по родству. Конечно, освоить их не каждому по плечу — «поднимают тему» на должный уровень только самые талантливые. Так, производство лодок поднял Павел Райкевич. Интересно, а кому он передаст свое дело?
— Думаю, старшему сыну Сергею, — сказал, подумав, Пал Палыч. — Он уже и сейчас из дерева может сделать такую вещицу, что просто загляденье… Знает, как держать топор, потом и лодку сможет мастерить. Кстати, и печки кладет первоклассно, — с гордостью говорит отец.
Сейчас Пал Палычу 60. Скоро на заслуженный отдых. Что будет делать, когда бросит крутить баранку?
— Однозначно, сидеть на печке не буду, — уверяет наш герой и делится своей мечтой: — Хотелось бы катать туристов на лодках по Ясельде, озерам, возить их на Споровские болота, где имеется знаменитая экотропа. Мечтаю ее сделать интереснее и длиннее. Пусть люди увидят, в каком красивом краю мы живем!
Тамара МАРКИНА,
фото Кирилла ПАСМУРЦЕВА,
«7 дней».-0-
*Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.