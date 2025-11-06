Терапевт назвала главный секрет молодости кожи поздней осенью

В холодное время года организму особенно важно поддерживать правильный питьевой режим. Как сообщила NEWS.ru терапевт Екатерина Сысоева, достаточное потребление обычной воды является ключом к сохранению здоровья и молодости кожи в осенне-зимний период.
Эксперт подчеркнула, что люди часто пренебрегают этим простым правилом. Однако без необходимого количества жидкости никакие косметические средства не будут эффективны. Сысоева также отметила важность приема витаминов А, С и Е, которые доступны в любой аптеке. По словам врача, сухость кожи усугубляется при дефиците омега-3, жирных кислот и жидкости в рационе.
Для поддержания здоровья кожи специалист рекомендовала включить в зимнее меню орехи, растительные масла, жирную рыбу, овощи, яйца, бобовые, морепродукты и нежирное мясо.
Также врачи обращают внимание на восстановление организма после праздничных застолий. Врач-невролог Екатерина Демьяновская пояснила, что для быстрого возвращения к хорошему самочувствию после употребления алкоголя необходимы кислород и активная циркуляция крови. Медик считает, что для этого не обязательно идти в спортзал. Достаточно совершить прогулку на свежем воздухе продолжительностью от 30 до 60 минут. Также специалист призвала пить больше воды, которая позволяет быстрее вывести из организма токсичные продукты.