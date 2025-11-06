Терапевт назвала главный секрет молодости кожи поздней осенью

Также врачи обращают внимание на восстановление организма после праздничных застолий. Врач-невролог Екатерина Демьяновская пояснила, что для быстрого возвращения к хорошему самочувствию после употребления алкоголя необходимы кислород и активная циркуляция крови. Медик считает, что для этого не обязательно идти в спортзал. Достаточно совершить прогулку на свежем воздухе продолжительностью от 30 до 60 минут. Также специалист призвала пить больше воды, которая позволяет быстрее вывести из организма токсичные продукты.