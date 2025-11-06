Вузы Новосибирской области представили на выставке в Китае

Делегация Новосибирской области приняла участие в престижной международной выставке China Education Expo 2025 в Пекине, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятие направлено на укрепление академических связей и увеличение экспорта российского образования, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
«Продвигая наши программы за рубежом, мы планируем к 2030 году не менее чем на 25% увеличить количество иностранных студентов», — отметила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова.
На объединенном стенде, подготовленном министерством образования и министерством экономического развития региона, были представлены ведущие вузы Новосибирска: НГУ, НГТУ, НГПУ, СГУГиТ и другие. Гостям выставки продемонстрировали инновационные форматы презентации, включая информационный каталог с дополненной реальностью на трех языках.
Отметим, вузы области заключили более 50 соглашений с образовательными организациями КНР, а в 2025 году на первый курс новосибирских университетов поступили 634 новых студента из Китая. Всего в регионе обучается около 1500 граждан КНР.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.