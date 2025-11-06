Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вузы Новосибирской области представили на выставке в Китае

Планируется, что количество иностранных студентов в регионе к 2030 году увеличится не менее чем на 25%

Делегация Новосибирской области приняла участие в престижной международной выставке China Education Expo 2025 в Пекине, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Мероприятие направлено на укрепление академических связей и увеличение экспорта российского образования, что соответствует целям нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

«Продвигая наши программы за рубежом, мы планируем к 2030 году не менее чем на 25% увеличить количество иностранных студентов», — отметила заместитель губернатора региона Валентина Дудникова.

На объединенном стенде, подготовленном министерством образования и министерством экономического развития региона, были представлены ведущие вузы Новосибирска: НГУ, НГТУ, НГПУ, СГУГиТ и другие. Гостям выставки продемонстрировали инновационные форматы презентации, включая информационный каталог с дополненной реальностью на трех языках.

Отметим, вузы области заключили более 50 соглашений с образовательными организациями КНР, а в 2025 году на первый курс новосибирских университетов поступили 634 новых студента из Китая. Всего в регионе обучается около 1500 граждан КНР.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.