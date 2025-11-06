DM: Китайские космонавты не могут вернуться на Землю из-за повреждений корабля

В прошлом году произошла похожая ситуация с американскими астронавтами. Космический корабль Boeing Starliner, который летом 2024 года доставил двух исследователей NASA на Международную космическую станцию, не смог отстыковаться. Кроме утечек гелия, во время полета у него отказали четыре двигателя. В итоге экипаж застрял на орбите.