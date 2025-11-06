DM: Китайские космонавты не могут вернуться на Землю из-за повреждений корабля

Спустя шесть месяц, проведенных в космосе, трое космонавтов застряли на орбите из-за внештатных проблем с капсулой, на которой они собирались вернуться на планету. Об этом пишет таблоид Daily Mail.
По информации издания, корабль врезался в космический мусор на орбите, после чего на обшивке аппарата осталась значительная вмятина. Команда опасается, что такие повреждения могут сделать обратный полет небезопасным.
Сейчас экипаж находится на станции «Тяньгун». Там они работают с апреля, проводят научные эксперименты, совершают выходы в открытый космос и живут в условиях невесомости.
Сменщики для команды прибыли на станцию несколько дней назад. Однако застрявшие космонавты вынуждены оставаться на борту, говорится в материале.
В прошлом году произошла похожая ситуация с американскими астронавтами. Космический корабль Boeing Starliner, который летом 2024 года доставил двух исследователей NASA на Международную космическую станцию, не смог отстыковаться. Кроме утечек гелия, во время полета у него отказали четыре двигателя. В итоге экипаж застрял на орбите.