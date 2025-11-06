В России стартовал осенний сезон «Экотрекера зеленых привычек»

Осенний сезон «Экотрекера зеленых привычек», запущенного в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», стартовал в России, сообщили в Минприроды России.
«Экотрекер» — это чат-бот VK, который рассказывает и мотивирует участвовать в крупных экологических акциях. Среди них — «Выбираю чистый воздух», «БумБатл», «Сохраним лес» и «Вода России».
Также в этом сезоне появилось два новых задания. В одном из них можно заработать экобаллы за изучение просветительского курса от движения «Экосистема». Видеоуроки помогут разобраться в глобальных экологических проблемах, узнать больше о промышленной экологии и экономике замкнутого цикла.
Второй вызов оформлен в формате мини-игры с соревновательной механикой. Он расскажет о преимуществах электромобилей, о их помощи при сокращении выбросов вредных веществ и снижении нагрузки на окружающую среду.
«Идея “Экотрекера” проста: начни с маленького шага в пользу природы — и со временем он превратится в ощутимый результат. Уже сегодня более 1,8 миллиона человек узнали о всероссийских экологических акциях благодаря цифровому помощнику. Пользователи десятки тысяч раз обращались к чат-боту, чтобы зафиксировать выполнение эковызова. Педагоги внедряют задания в образовательные программы, руководители компаний — в корпоративную культуру, семьи выполняют вызовы вместе, воспитывая экологические ценности у детей. Каждый шаг — от уборки берегов до поездки на велосипеде — фиксируется в приложении, развивает экологическую осознанность и объединяет людей вокруг общих действий», — отметил сопредседатель всероссийского экологического движения «Экосистема» Михаил Данькин.
Чтобы участвовать в «Экотрекере», необходимо выбрать подходящее задание в чат-боте по ссылке, присоединиться к одному из мероприятий всероссийских экологических акций и зафиксировать выполнение вызова с помощью фото. За каждое завершенное задание начисляются экобаллы, которые формируют личный рейтинг участников. А в конце сезона самые активные получают ценные призы.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.