В России стартовал осенний сезон «Экотрекера зеленых привычек»

«Идея “Экотрекера” проста: начни с маленького шага в пользу природы — и со временем он превратится в ощутимый результат. Уже сегодня более 1,8 миллиона человек узнали о всероссийских экологических акциях благодаря цифровому помощнику. Пользователи десятки тысяч раз обращались к чат-боту, чтобы зафиксировать выполнение эковызова. Педагоги внедряют задания в образовательные программы, руководители компаний — в корпоративную культуру, семьи выполняют вызовы вместе, воспитывая экологические ценности у детей. Каждый шаг — от уборки берегов до поездки на велосипеде — фиксируется в приложении, развивает экологическую осознанность и объединяет людей вокруг общих действий», — отметил сопредседатель всероссийского экологического движения «Экосистема» Михаил Данькин.