В возрасте 24 лет умер игрок NFL Маршон Нилэнд

Игрок клуба Национальной футбольной лиги (NFL) «Даллас» американец Маршон Нилэнд скончался в возрасте 24 лет. Об этом рассказали в пресс-службе клуба.
«С глубокой скорбью “Даллас” сообщает о трагической кончине Маршона Нилэнда сегодня утром. Наши мысли и молитвы о Маршоне с его девушкой Каталиной и его семьей», — говорится в заявлении клуба.
В своей предыдущей игре против «Аризоны», завершившейся со счетом 17:27, Нилэнд впервые в своей профессиональной карьере достиг зачетной зоны, совершив тачдаун.
Нилэнд присоединился к «Далласу» в результате драфта NFL 2024 года, будучи выбранным во втором раунде под 56-м общим номером. За два года в составе «Далласа» он принял участие в 18 играх, в четырех из которых выходил на поле в стартовом составе.
