В Сингапуре приняли закон, разрешающий сечь розгами за кибермошенничество

Сингапурские власти узаконили применение телесных наказаний за кибермошенничество. Об этом написала газета The Straits Times.
«Мошенники будут получать по меньшей мере шесть ударов розгами, в зависимости от степени тяжести преступления наказание может увеличиваться до 24 ударов», — отмечается в публикации.
По данным издания, подобного рода наказанию будут подвергаться в том числе вербовщики и так называемые «денежные мулы», предоставляющие свои банковские счета, SIM-карты или учетные данные Singpass (система цифровой идентификации в Сингапуре).
Отмечалось, что в ходе чтений законопроекта старший госминистр внутренних дел Сингапура Сим Энн указала, что кибермошенничество является наиболее распространенным видом преступлений в стране и составляет 60% всех зарегистрированных преступлений.
Как писал сайт KP.RU, 24 июня в России ввели уголовную ответственность для так называемых дропперов. Тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты, счета, SIM-карты или учетные записи на различных онлайн-сервисах, которые затем можно использовать для обналичивания или перевода денег. Чаще всего такая услуга оказывается за вознаграждение. Дропперы стали настоящим бедствием — с их помощью мошенники выманивают у доверчивых россиян деньги, оставаясь в тени.