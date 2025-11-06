В Сингапуре приняли закон, разрешающий сечь розгами за кибермошенничество

Как писал сайт KP.RU, 24 июня в России ввели уголовную ответственность для так называемых дропперов. Тех, кто предоставляет мошенникам свои банковские карты, счета, SIM-карты или учетные записи на различных онлайн-сервисах, которые затем можно использовать для обналичивания или перевода денег. Чаще всего такая услуга оказывается за вознаграждение. Дропперы стали настоящим бедствием — с их помощью мошенники выманивают у доверчивых россиян деньги, оставаясь в тени.