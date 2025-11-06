Форум «Россия — спортивная держава» посетили представители 58 стран

Представители из 58 стран и территорий приняли участие в XIII Международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который проходит в Самаре с 5 по 7 ноября, сообщается в Телеграм-канале Росконгресса.
«В XIII Международном спортивном форуме “Россия — спортивная держава” в Самаре приняли участие более 5000 человек из 58 стран и территорий. Девиз форума — “Спорт во имя будущего: побеждаем вместе”. Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов», — отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
По его словам, во время форума прошли десятки деловых мероприятий, посвященных международному сотрудничеству, развитию детско-юношеского спорта и внедрению инновационных технологий. Участники обсудили стратегии укрепления спортивных связей между странами и пути повышения доступности массового спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.