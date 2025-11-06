Форум «Россия — спортивная держава» посетили представители 58 стран

«В XIII Международном спортивном форуме “Россия — спортивная держава” в Самаре приняли участие более 5000 человек из 58 стран и территорий. Девиз форума — “Спорт во имя будущего: побеждаем вместе”. Дискуссионная площадка вызвала большой интерес у спортивных федераций со всего мира, глав министерств спорта, представителей ведомств, спортивных организаций и клубов, действующих и легендарных спортсменов», — отметил советник Президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.