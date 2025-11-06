Командир штурмового отряда группировки войск «Запад» с позывным «Ловец» в четверг, 6 ноября, заявил, что на его участке в восточной части Купянска осталось освободить от ВСУ менее 50 зданий.
— Продолжаем двигаться вперед, на моем участке в восточной части города осталось освободить менее 50 строений. Дожимаем врага, в течение ближайших пяти дней поставленную задачу по освобождению восточной части Купянска выполним, — рассказал военнослужащий.
Он добавил, что 6 ноября российские войска уничтожили еще две группы общей численностью восемь боевиков, освободили семь зданий и завершили зачищать территорию Комбикормового завода от присутствия противника, передает Telegram-канал Министерства обороны России.
В тот же день в западных СМИ появились сообщения о том, что взятие Красноармейска российской армией является вопросом «максимум» двух недель. По словам украинского офицера, город мог продержаться более долгое время, если бы украинское командование не допустило ряда ошибок. Другой боец, который захотел остаться анонимным, подтвердил, что ситуация в городе является крайне тяжелой.