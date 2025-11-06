В тот же день в западных СМИ появились сообщения о том, что взятие Красноармейска российской армией является вопросом «максимум» двух недель. По словам украинского офицера, город мог продержаться более долгое время, если бы украинское командование не допустило ряда ошибок. Другой боец, который захотел остаться анонимным, подтвердил, что ситуация в городе является крайне тяжелой.