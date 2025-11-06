В состав сборных регионов по адаптивному спорту входят 500 ветеранов СВО

Членами сборных регионов по адаптивному спорту являются 500 ветеранов СВО, сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков на сессии «Адаптивный спорт в эпоху перемен: отвечаем на вызовы времени». Она прошла во время XIII Международного форума «Россия — спортивная держава».
«Паралимпийский комитет России (ПКР) имеет уникальный опыт взаимодействия с Международным паралимпийским комитетом (МПК) в самых сложных ситуациях. С 2016 года мы добиваемся полноценного восстановления своих членских прав. Начиная с 2022 года со стороны МПК появились новые претензии, в том числе что ПКР взял на себя заботу о ветеранах СВО, которые получили тяжелые ранения и инвалидность. Мы всеми силами содействовали в их реабилитации и социальной адаптации, средствами адаптивного спорта, вовлекали их в паралимпийское движение», — рассказал Рожков, чьи слова привели в сообщении Всероссийской федерации фиджитал спорта.
Он добавил, что на последней Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в Сеуле Паралимпийский комитет России добился победы в голосовании по вопросу членства и был полностью восстановлен в правах.
«Через пару недель сборная команда России выступила на чемпионате мира по пауэрлифтингу, где в честь наших чемпионов звучал гимн Российской Федерации. Большого успеха достигли и ветераны СВО, которые решили заняться спортом. Сегодня 500 ветеранов входят в состав сборных субъектов, и более 30 — в национальной сборной. В этом сезоне есть новые победы на чемпионатах страны, так что в следующем году количество ветеранов СВО в сборных России увеличится», — отметил Рожков.
Уникальные возможности для реабилитации ветеранов СВО открывает и фиджитал спорт. Например, 5 и 6 ноября во время форума проходил турнир «Кубок Победы. Волга». В нем приняли участие больше 100 спортсменов. Ветераны СВО, которые проходят реабилитацию, приехали на соревнования из Самары, Санкт-Петербурга, Белгорода, Курска, Москвы и других регионов России.
Адаптивный спорт является одним из основных направлений концепции развития фиджитал-движения до 2030 года. Наша задача — развивать это направление, создавать адаптивные тренировочные программы, проводить соревнования, которые будут вдохновлять на новые победы. Федерация фиджитал-спота вместе с Общероссийским общественным движением «Здоровое Отечество» развивает соревнования по фиджитал-спорту для ветеранов СВО. Мы не просто даем людям с ограниченными возможностями здоровья возможность играть, мы создаем платформу для их всестороннего развития и возвращения к полноценной жизни", — добавил президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.