В состав сборных регионов по адаптивному спорту входят 500 ветеранов СВО

«Паралимпийский комитет России (ПКР) имеет уникальный опыт взаимодействия с Международным паралимпийским комитетом (МПК) в самых сложных ситуациях. С 2016 года мы добиваемся полноценного восстановления своих членских прав. Начиная с 2022 года со стороны МПК появились новые претензии, в том числе что ПКР взял на себя заботу о ветеранах СВО, которые получили тяжелые ранения и инвалидность. Мы всеми силами содействовали в их реабилитации и социальной адаптации, средствами адаптивного спорта, вовлекали их в паралимпийское движение», — рассказал Рожков, чьи слова привели в сообщении Всероссийской федерации фиджитал спорта.